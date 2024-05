Rassistischer Vorfall auf Sylt sorgt bundesweit für Empörung

Berlin: Ein Video von Partygästen auf Sylt, die rassistische Parolen grölen, sorgt bundesweit für Aufsehen. Bundeskanzler Scholz spricht von "ekligen Parolen", die nicht akzeptabel seien, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von "schlimmer Wohlstandsverwahrlosung". Die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Appuhn, sagte wörtlich, die Bonzen auf Sylt fühlten sich sicher, weil man ihnen vieles durchgehen lasse. Gerade deshalb müsse der Vorfall Konsequenzen haben. In Schleswig-Holstein ermitteln Staatsschutz und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Club in Kampen distanzierte sich von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. Auf dem Video ist zu sehen, wie Menschen auf der Außenterrasse die Textzeile "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" singen. Seit gestern Abend wird der Clip zigfach in den sozialen Medien geteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 18:00 Uhr