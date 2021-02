Rasche Einführung des Impfpasses von den Kommunen gefordert

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund fordert mehr Tempo bei der Einführung des digitalen Impfnachweises. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es könne nicht der Sinn sein, die jetzigen Impfzentren erst später in Registrierungszentren umzubauen. Dabei komme es nicht darauf an, ob an einen solchen Impfnachweis jetzt die Befreiung von bestimmten Einschränkungen geknüpft ist. Mittelfristig werde es dazu allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen, sagte Landsberg und verwies auf das Beispiel Israel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 06:00 Uhr