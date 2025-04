Ranghoher russischer Offizier stirbt bei Explosion einer Autobombe

In Russland ist ein ranghoher Armeegeneral bei einem Sprengstoffanschlag getötet worden. Wie es vom Ermittlungskomitee heißt, war eine Autobombe auf einem Parkplatz in der Nähe von Moskau explodiert, als Generalleutnant Moskalik gerade daran vorbei ging. Er gehörte dem Generalstab der russischen Streitkräfte an. Es wurden Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen, hieß es weiter. Die russischen Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus. Dazu bekannt hat sich bisher niemand. Einen ähnlichen Anschlag auf einen russischen Offizier im vergangenen Dezember hatte der ukrainische Geheimdienst für sich reklamiert.

