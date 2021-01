Ranghohe Vertreter der Union rufen die Partei zur Geschlossenheit auf

Deutsche Bahn prüft laut Medienberichten FFP2-Pflicht in Zügen

Berlin: Die Deutsche Bahn püft offenbar die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht in ihren Regional- und Fernzügen. Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf ein internes Schreiben berichtet, hat das Unternehmen bereits bis April vorsorglich zehn Millionen Masken bestellt. Allein für die 40.000 Mitarbeiter mit Kundenkontakt werde mit einem täglichen Bedarf von rund 80.000 Masken gerechnet. Die monatlichen Gesamtkosten dafür schätzt die Bahn auf knapp 2,2 Millionen Euro. Hinzu komme eine Erschwerniszulage, die nochmal 1,7 Millionen ausmacht. Sollten zudem Masken an Reisende verkauft und ausgegeben werden, so würden pro Tag über sechs Millionen Stück benötigt, so die Zeitung. Bislang gilt in den Zügen der Deutschen Bahn nur die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 08:00 Uhr