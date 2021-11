Ramelow will Angleichung der Lebensverhältnisse

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der thüringische Ministerpräsident Ramelow hat als erstes Mitglied der Partei "Die Linke" den Vorsitz im Bundesrat übernommen. In seiner Antrittsrede sprach er sich für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West, aber auch in Stadt und Land aus. In allen Regionen könne und müsse unser Land stärker werden, so Ramelow; und wörtlich: Deutschland muss zusammen WACHSEN, damit Trennendes überwunden wird und wir ZUSAMMENwachsen." Die ökologische und digitale Modernisierung muss nach Ramelows Worten gerade die bisher strukturschwachen Regionen in den Blick nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 11:00 Uhr