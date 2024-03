Ramelow und Weise sollen Tarifkonflikt bei Lufthansa schlichten

Frankfurt am Main: Im Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal soll kommende Woche die Schlichtung beginnen. Die Gewerkschaft Verdi benannte den Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow als Schlichter, die Lufthansa den früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise. Die Gespräche starten den Angaben zufolge in einer Woche. Verdi und Lufthansa hatten sich darauf geeinigt, möglichst schnell eine Schlichtung anzustreben. Damit sollen Streiks an Ostern vermieden werden. Verdi verlangt für das Bodenpersonal 12,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten , während das Unternehmen bei einer Laufzeit von 28 Monaten bislang zehn Prozent angeboten hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2024 22:45 Uhr