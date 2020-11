Ramelow rechnet fest mit einer Verlängerung der Corona-Einschränkungen

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor den heutigen Beratungen mit seinen Kollegen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise hat sich Thüringens Ministerpräsident Ramelow sehr alarmiert gezeigt. Im BR sagte er, der neue Hotspot Deutschlands liege seit dem Wochenende in seinem Bundesland. Deshalb appelliere er dringend an die Vorsicht der Bürger, ans Abstandhalten und die AHA-Regeln. Er gehe davon aus, dass eine Verlängerung der geltenden Maßnahmen kommen wird. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Kuhle, plädierte im Morgenmagazin von ARD und ZDF dafür, lieber Maßnahmen zu beschließen, die bis in den März hinein gelten können, als ständig zwischen Verschärfung und Lockerung hin und her zu wechseln. Diese Maßnahmen sollten Kuhles Ansicht nach etwas weniger streng sein als die bisherigen. Die Ministerpräsidenten wollen heute per Videoschalte ihre Linie abstimmen. Eine Vorlage hierzu sieht etwa weitere Kontaktbeschränkungen vor, außerdem sollen neben der Gastronomie auch die Freizeiteinrichtungen mindestens bis kurz vor Weihnachten geschlossen bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 08:00 Uhr