Ramelow macht Bahn für GDL-Streik verantwortlich

Der Streik bei der Bahn geht in den zweiten von sechs Tagen. Noch bis Montagabend will die Lokführergewerkschaft GDL den Güter- und Personenverkehr weitgehend lahmlegen. Thüringens Ministerpräsident Ramelow macht die Bahn für die Eskalation des Tarifkonflikts verantwortlich. Der Linke-Politiker sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es gebe kein schlichtungsfähiges Angebot. Stattdessen gehe die Bahn juristisch gegen die GDL vor. Ziel sei offenbar, die Gewerkschaft kaputt zu machen. Ramelow hatte bereits mehrfach als Schlichter in Tarifstreits vermittelt, etwa 2015 zwischen Bahn und GDL. Morgen wollen auch die Piloten und Flugbegleiter des Ferienfliegers Discover Airlines für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Die Lufthansa-Tochter fliegt seit ihrer Gründung vor zweieinhalb Jahren ohne Tarifvertrag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2024 03:00 Uhr