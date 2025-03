Raketenstarts scheitern

Seit gestern Abend sind zwei Raketenstarts abgebrochen worden. Zunächst musste am europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana der erste kommerzielle Flug der Ariane-6-Rakete kurz vor dem Start gestoppt werden. Der Betreiber begründete die Entscheidung mit notwendigen Arbeiten an einer Anlage am Boden. Dann sagte im US-Bundesstaat Texas SpaceX einen erneuten Testflug der Riesenrakete Starship wegen eines technischen Problems ab. Weitere Details nannte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk nicht.

