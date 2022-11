Raketeneinschlag in Polen ging laut NATO nicht von Russland aus

Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die NATO hat keine Erkenntnisse, dass der Raketeneinschlag in Polen von Russland ausgegangen ist. Das hat Generalsekretär Stoltenberg nach einer Sondersitzung des NATO-Rats in Brüssel betont. Es sei wahrscheinlich, dass eine ukrainische Luftabwehrrakete versehentlich in Polen eingeschlagen sei. Dies sei aber nicht die Schuld der Ukraine, betont Stoltenberg. Russland müsse diesen "sinnlosen Krieg" beenden. Vorher hatte schon Polens Präsident Duda gesagt, er sehe keinen Beweis für einen absichtlichen Angriff auf sein Land. Vermutlich handele es sich um einen unglücklichen Zwischenfall. Bei dem Raketeneinschlag in Polen nahe der ukrainischen Grenze waren gestern zwei Menschen getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 14:00 Uhr