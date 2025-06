Raketenbeschuss zwischen Israel und Iran geht weiter

Jerusalem: Israel und der Iran haben sich in der Nacht und in den Morgenstunden wieder gegenseitig beschossen. Israelische Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben militärische Ziele an und nahmen außerdem eine Einrichtung ins Visier, die an der Entwicklung iranischer Atomwaffen beteiligt sei. Raketen aus dem Iran schlugen nach israelischen Angaben in der Stadt Beerscheva ein. Dort war erst gestern ein Krankenhaus beschossen worden. Um weitere Eskalationen zwischen Israel und dem Iran zu verhindern, treffen sich heute Bundesaußenminister Wadephul und seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien mit dem iranischen Außenminister Araghtschi. Wadephul sagte vor Beginn der Gespräche, er wolle den Iran dauerhaft davon abbringen, sich atomar zu bewaffnen. Mit den USA, die bei dem Treffen in Genf nicht dabei sind, habe man sich abgestimmt. Präsident Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die USA in den Krieg eingreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2025 09:00 Uhr