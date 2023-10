Raketenangriffe auf Israel gehen auch in der Nacht weiter

Tel Aviv: In Israel dauern die kriegerischen Auseinandersetzungen an. In der Nacht gab es gegen mehrere Städte, unter anderem Tel Aviv, Raketenangriffe. Israel wiederum bombardierte weiter Ziele im Gazastreifen. Mehreren Medienberichten zufolge ist die Zahl der Toten auf israelischer Seite inzwischen auf 300 gestiegen, mehr als 1.500 Menschen wurden demnach verletzt. Ein Sprecher erklärte am Abend, die Armee bekämpfe noch Hunderte Hamas-Mitglieder an mehr als 20 Orten auf israelischem Gebiet. Er bestätigte zudem, dass die Angreifer Geiseln genommen haben. Bei Vergeltungsangriffen der israelischen Luftwaffe im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 230 Menschen getötet und fast 1.700 verletzt. Am Abend rief Israels Premier Netanjahu alle Palästinenser auf, den Gazastreifen zu verlassen. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas - so wörtlich - in Trümmer legen, drohte Netanjahu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 02:00 Uhr