Raketenangriff auf Flughafen in Tel Aviv hat Folgen für Flugverkehr

Tel Aviv: Die Angriffe der Huthi-Miliz aus dem Jemen auf Israel haben Konsequenzen für den Flugverkehr. Die Lufthansa und andere Airlines setzten ihre Verbindungen von und nach Tel Aviv bis übermorgen aus. Die mit dem Iran verbündete Miliz hatte am Morgen eine Rakete auf den Ben-Gurion-Flughafen geschossen, die nicht abgefangen wurde. Sie schlug in der Nähe des Airports ein. Israel kündigte Vergeltung an. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben Huthis immer wieder Ziele in Israel angegriffen und Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden mit Raketen beschossen. Nach eigenen Angaben wollen sie damit ihre Solidarität mit den Palästinensern zeigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 15:00 Uhr