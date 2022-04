Raketen schlagen während Guterres-Besuch in Kiew ein

Nachrichtenarchiv - 29.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist erneut Ziel von Raketenangriffen geworden. Dabei sind nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen verletzt worden. Der Beschuss ereignete sich, als UN-Generalsekretär Guterres in Kiew war. Ein Sprecher von Guterres erklärte anschließend, er und sein Team seien in Sicherheit, aber schockiert. Der UN-Generalsekretär bemühte sich in Moskau und Kiew um die Evakuierung der Menschen aus dem von russischen Truppen eingeschlossenen Stahlwerk in Mariupol. Nach den Worten des russischen Präsidenten Putin können Zivilisten das Gelände verlassen, nicht jedoch ukrainische Soldaten. Die Kämpfer müssten die Waffen niederlegen. Derweil hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa das offizielle Ende ihrer Beobachtermission in der Ukraine verkündet. Russland hatte bereits im März gegen eine Mandatsverlängerung gestimmt. Derzeit werden nach OSZE-Angaben noch vier ukrainische Mitarbeiter in den Separatistengebieten Luhansk und Donezk festgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 08:00 Uhr