Raketen aus Gaza lösen Luftalarm in Israel aus

Jerusalem: Raketen aus dem Gazastreifen haben unmittelbar nach dem Jahreswechsel Luftalarm in Israel ausgelöst. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf israelische Medien über zahlreiche Abfangmaßnahmen im Zentrum und im Süden des Landes. In der Internet-Zeitung "Times of Israel" ist von mehr als 20 Raketen die Rede. Von Treffern ist bislang nichts bekannt. Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärt, der Beschuss sei eine Reaktion auf "Massaker an Zivilisten" im Gazastreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 01:00 Uhr