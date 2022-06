Rakete trifft Einkaufszentrum in Krementschuk

Russland will an G20-Gipfel auf Bali teilnehmen

Moskau: Der russische Staatschef Putin hat vor, am G20-Gipfel Ende November in Indonesien teilzunehmen. Das teilte ein außenpolitischer Berater Putins in der russischen Hauptstadt mit. In dem Statement hieß es, man habe bestätigt, dass eine russische Teilnahme vorgesehen sei. Unklar ist, ob der Kremlchef persönlich anreist oder per Video zugeschaltet wird. Unter Verweis auf die Corona-Pandemie hatte sich Putin in den vergangenen Monaten zu vielen Veranstaltungen nur zuschalten lassen. Eine Teilnahme Putins bei dem Gipfel auf der Insel Bali war erwartet worden. Bereits am Vormittag hatte EU-Kommissionschefin von der Leyen und Kanzler Scholz erklärt, einen G20-Gipfel, an dem auch Russland teilnimmt, nicht boykottieren zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 18:00 Uhr