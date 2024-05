Rakete eines deutschen Start-Ups hebt in Australien ab

Canberra: Erstmals seit Jahrzehnten ist die kommerzielle Trägerrakete eines deutschen Unternehmens gestartet. Die zwölf Meter lange Rakete hob heute früh in Koonibba in Australien ab, wie das Start-Up HyImpulse mitteilte. Angetrieben wird die Trägerrakete mit Kerzenwachs und flüssigem Sauerstoff, was Handhabung, Transport und Start deutlich erleichtert. Diesmal flog das Produkt der Firma aus Heilbronn nur 60 Meter hoch; es ist aber in der Lage, bis ins All zu fliegen. Das Unternehmen will mit der Trägerrakete Kleinsatelliten ins All befördern, etwa für die Automobilindustrie.

