Rakete aus Jemen schlägt nahe israelischem Flughafen ein

Tel Aviv: Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete ist am Morgen in der Nähe des größten israelischen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv eingeschlagen. Dies teilte das israelische Militär mit. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden acht Menschen verletzt. Videos in sozialen Medien zeigten, wie Menschen panisch reagierten. Der Flugverkehr wurde unterbrochen - ist inzwischen aber wieder aufgenommen worden. Journalisten berichteten von mehreren Explosionen am Flughafen und auch in Jerusalem. In mehreren israelischen Regionen ertönte Luftalarm. Israel drohte mit einem Gegenschlag, der um ein Vielfaches härter sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 11:00 Uhr