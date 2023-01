Räumung von Lützerath wird heute fortgesetzt

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Die Polizei will heute die Räumung des Dorfes am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler fortsetzen. Auf dem Gelände halten sich nach Polizeiangaben weiterhin Klimaaktivisten auf, wieviele ist unklar. Einige sitzen in Baumhäusern. Zwei harren außerdem in einem Tunnel unter einem Gebäude aus. Der Energiekonzern RWE hatte gestern von Vorbereitungen gesprochen, um sie dort rauszuholen. Laut einem Unternehmenssprecher wird an einem Rettungskonzept gearbeitet. - Gestern hatten Tausende gegen die Räumung von Lützerath und für Klimaschutz demonstriert. Bei Zusammenstößen mit der Polizei gab es auf beiden Seiten Verletze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2023 01:00 Uhr