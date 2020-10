Räumung eines besetzten Hauses in Berlin kann stattfinden

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein umstrittenes linksautonomes Wohnprojekt in Berlin-Friedrichshain kann morgen geräumt werden. Das zuständige Kammergericht hat Einsprüche gegen die Zwangsvollstreckung abgelehnt. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Am Nachmittag begutachtete ein Spezialteam mit Kletterausrüstung das Haus in der Liebigstraße. Die Polizei rechnet damit, dass die Eingänge des Hauses verbarrikadiert sind und mit schwerer Technik aufgebrochen werden müssen. Das Haus ist eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. Die Bewohnerinnen sind nach eigener Darstellung feministisch, anarchistisch, anti-kapitalistisch und linksradikal. Im Internet wird seit längerem zum gewaltsamen Widerstand gegen die Räumung aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 19:00 Uhr