Rätsel um Vergiftungen an der TU Darmstadt

Wetter: Meist bewölkt und etwas Regen, ganz im Westen freundlich. Bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und in Ober- und Niederbayern etwas Regen, nur im Westen Frankens und am Bodensee aufgelockert und später auch länger sonnig. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen viel Sonnenschein. Am Donnerstag und Freitag unbeständig. Tageshöchstwerte 15 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2021 11:00 Uhr