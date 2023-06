Radvolksbegehren in Bayern ist rechtlich unzulässig

Meldungsarchiv - 07.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Das geplante Volksbegehren für ein neues Radgesetz in Bayern ist gescheitert. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof befand die Initiative für rechtlich unzulässig. Zur Begründung führte das Gericht unter anderem an, dass einige geforderte Regelungen in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingreifen würden. Das bayerische Innenministerium hatte ebenfalls rechtliche Bedenken geäußert und deshalb den Verfassungsgerichtshof angerufen. - Die Initiatoren des Radentscheids Bayern hatten für das Begehren mehr als 100-tausend Unterschriften gesammelt und damit viermal so viel wie nötig. Sie forderten unter anderem vom Freistaat ein neues Radgesetz mit dem Ziel eines Um-, Neu- und Ausbaus sowie der Sanierung von Radwegen.

