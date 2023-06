Radprofi Mäder stirbt nach Sturz bei Tour de Suisse

Kurzmeldung ein/ausklappen Innenminister wollen bundesweit Waffenverbot in Zügen prüfen lassen

Berlin: Die Innenminister von Bund und Ländern wollen prüfen lassen, ob in Zügen und Bahnhöfen ein bundesweites Waffenverbot eingeführt werden kann. Wie es zum Abschluß der Konferenz in Berlin hieß, könnten in einem ersten Schritt die Beförderungsbedingungen der Bahn entsprechend geändert werden. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich für ein Waffenvebot in öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesprochen. Sie plädierte dafür, bei der Bahn mehr Sicherheitskräfte einzusetzen und die Videoüberwachung mit Kameras an Bahnhöfen auszubauen. - Die Innenminister vereinbarten ferner, härter gegen die Verbreitung von Kinderpornographie vorzugehen. Sie forderten die Speicherung von IP-Adressen von Computern, um Täter besser ermitteln und verfolgen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2023 15:00 Uhr