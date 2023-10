Radlsternfahrt für mehr Verkehrssicherheit in Nürnberg

Nürnberg: In der mittelfränkischen Stadt sind derzeit diverse Fahrraddemonstrationen unterwegs. Sie wollen sich im Rahmen einer Sternfahrt gegen 14 Uhr am Lorenzer Platz versammeln. Aufgerufen hat das Bündnis zum Radentscheid Bayern in Nürnberg. Die Organisatoren wollen ihre Forderung nach mehr Sicherheit im Straßenverkehr untermauern. Sie verlangen ein Tempolimit von 30 innerorts sowie sicherere Fuß- und Radwege. Die Nürnberger Polizei rechnet den ganzen Nachmittag über mit Verkehrsbehinderungen durch die Sternfahrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 12:00 Uhr