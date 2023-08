Radler stürzt nahe der Partnachklamm in Gebirgsfluss

Garmisch-Partenkirchen: Ein Radfahrer ist in Oberbayern durch einen Zaun gebrochen und nahe der Partnachklamm in den Gebirgsfluss gestürzt. Der 34-Jährige aus dem Raum Bonn fuhr laut Polizeiangaben trotz eines Hinweisschilds zum Absteigen weiter - mit hohem Tempo. Auf seinem Weg in Richtung Eingang der Schlucht habe er eine Kurve übersehen. Deshalb sei er mit dem Rad durch einen Zaun gebrochen und kopfüber einen Steilhang hinab in die Partnach gefallen. Der Mann erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule. Sein Zustand ist aber offenbar stabil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 13:00 Uhr