Querdenker Demonstration in München bis 22.15 Uhr trotz Ausgangssperre

München: Trotz Ausgangssperre darf die sogenannte Querdenker-Bewegung heute in der Landeshauptstadt bis 22.15 Uhr demonstrieren. Das hat das Bayerische Verwaltungsgericht in einem Eilantrag entschieden und damit das Versammlungs- und Demonstrationsrecht über den Infektionsschutz gestellt. Allerdings wurde die Teilnehmerzahl auf 200 Menschen begrenzt - verteilt auf zwei Orte in der Innenstadt. Der Veranstalter hatte 1.000 Personen angemeldet. Die Polizei ist einem Sprecher zufolge mit rund 500 Kräften im Einsatz.

