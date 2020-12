"Querdenken"-Initiator Ballweg: Demo-Verbot in Berlin akzeptieren

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der "Querdenken"-Initiator Ballweg hat dazu aufgerufen, sich an das Verbot der Demo gegen Corona-Maßnahmen in Berlin zum Jahreswechsel zu halten. Ballweg bat in einer am Heiligabend veröffentlichten Video-Botschaft darum, das Verbot zu akzeptieren und am 30.12., am 31.12. und am 1.1. nicht nach Berlin zu fahren. Vorgestern war bekannt geworden, dass die für den 30. Dezember in Berlin geplante "Querdenken"-Demonstration gegen staatliche Beschränkungen in der Corona-Krise verboten wurde. Ballweg kündigte außerdem an, zunächst keine großen Demonstrationen mehr anzumelden. Man wolle sich auf den Frühling konzentrieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.12.2020 03:00 Uhr