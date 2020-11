"Querdenken"-Großdemo in Leipzig begonnen - Demos in München bleiben verboten

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Nach einem juristischen Tauziehen hat in der Leipziger Innenstadt eine "Querdenken"-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen begonnen. Die wenigsten der mehreren Tausend Teilnehmer tragen eine Maske oder halten den Mindestabstand von eineinhalb Metern ein. Eine Kontrolle sei fast unmöglich, hieß es von der Polizei. Die Stadt wollte die Kundgebung zunächst auf das Gelände der Neuen Messe verlegen. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied dann aber, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf. Dabei gelten allerdings Auflagen wie die Maskenpflicht. - Die morgen und in der kommenden Woche in München geplanten Anti-Corona-Demos bleiben hingegen verboten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies die Beschwerden der Organisatoren gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München zurück. Die Stadt München hatte diese mit Blick auf den Infektionsschutz verboten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 15:15 Uhr