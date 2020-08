"Querdenken"-Demo in Berlin hat viel Zulauf

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Berlin läuft die Demonstration der Initiative "Querdenken 711" gegen die Corona-Regeln. Nach Angaben der Polizei haben sich bisher bereits 18.000 Menschen auf beiden Seiten des Brandenburger Tors versammelt, es gebe aber weiter Zuluaf. Der Zug bewegt sich über die Friedrichsstraße in Richtung Innenstadt. Offenbar hält sich die Mehrheit der Teilnehmer nicht an die Auflage, Abstand zu halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Unterwegs sind auch Rechtsextreme, einige von ihnen tragen Reichsflaggen. Es wird von kleineren Zusammenstößen mit der Polizei berichtet, eine Festnahme soll es bisher gegeben haben. Im Einsatz sind etwa 3.000 Beamte. Auf dem Bebelsplatz haben sich Gegen-Demonstranten versammelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 12:15 Uhr