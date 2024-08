Queerfeindliche Schmierereien an schwulem Kulturzentrum in München

München: Am schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum Sub e.V. in der Müllerstraße sind queerfeindliche Schmierereien entdeckt worden. Der Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Sachbeschädigung. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, wurde unter anderem auf die Tür des Kulturzentrums die Parole "Kill all Trans" gesprüht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 13:00 Uhr