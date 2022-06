Queen zeigt sich zum Abschluss des Thronjubiläums auf dem Balkon

Das Wetter in Bayern: Unwetterwarnung für Südost-Bayern. Später Wetterberuhigung.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regenschauer, in Niederbayern anfangs noch kräftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern im Südosten Bayerns. Später beruhigt sich die Lage und es lockert auf. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 10 Grad. Morgen Sonne und Wolken, vereinzelt noch Schauer oder Gewitter. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag bewölkt mit gewittrigen Regenfällen und in Franken sonnige Abschnitte. Am Mittwoch teils sonnig, teils wolkig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2022 20:00 Uhr