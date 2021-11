Queen sagt Teilnahme an Gedenkveranstaltung ab

Nachrichtenarchiv - 14.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Königin Elizabeth die Zweite hat wegen einer Verletzung am Rücken ihre Teilnahme an einem Gottesdienst zum sogenannten Remembrance Day abgesagt. Das hat der Buckingham-Palast mitgeteilt. Die 95-Jährige sei enttäuscht, die Messe zu versäumen. Es wäre der erste offizielle Auftritt nach ihrem Krankenhausaufenthalt im vergangenen Monat gewesen. Am Remenbrance Day gedenken die Staaten des Commonwealth der Toten des Ersten Weltkriegs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 12:00 Uhr