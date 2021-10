Queen sagt Teilnahme an der Weltklimakonferenz ab

London: Queen Elizabeth die Zweite wird doch nicht am Weltklimagipfel in Glasgow teilnehmen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, wird die Monarchin nicht zum Abendempfang am 1. November anreisen. Sie werde sich stattdessen per Videobotschaft an die Delegierten wenden. Als Grund wurde die angeschlagene Gesundheit der Queen genannt. Nach wie vor erwartet werden in Glasgow Thronfolger Prinz Charles sowie Prinz William und Herzogin Kate. Die 95-jährige Elizabeth hatte unlängst durchblicken lassen, dass sie von den Staats- und Regierungschefs mehr Engagement beim Klimaschutz erwartet. Die UN-Konferenz findet vom 30. Oktober bis zum 12. November in Schottland statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.10.2021 09:15 Uhr