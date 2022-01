Queen entzieht Andrew militärische Dienstgrade

Hotspot-Regel in Bayern vorläufig außer Kraft

München: In Bayern wird die Hotspot-Regel vorläufig außer Kraft gesetzt. Das bedeutet: auch wort, wo die 7-Tage-Inzidenz auf über 1.000 steigt, greift kein regionaler Lockdown. Gesundheitsminister Holetschek erklärte, angesichts der Omikron-Variante müssten die Regeln neu überdacht werden. Jeder Tag bringe hier neues Wissen. Kommende Woche will sich das Kabinett mit der 1000er-Schwelle befassen und sie möglicherweise anheben. Im Gespräch ist, ab einer bestimmten Inzidenz die 2G Plus-Regel auch in der Gastronomie anzuwenden. - Bliebe die Hotspot-Regelung in Kraft, käme es wohl bereits in wenigen Tagen in Bayern wieder zu regionalen Lockdowns. In der Stadt München hat sich die 7-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche nahezu verdoppelt, sie liegt dort jetzt bei 645.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.01.2022 20:45 Uhr