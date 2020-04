Queen Elizabeth veröffentlicht Osterbotschaft

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Windsor: Die britische Königin Elizabeth II. hat sich erstmals mit einer Osteransprache an die Öffentlichkeit gewandt. In einer Audiobotschaft wünschte die Monarchin allen ein gesegnetes Ostern. Die Geschichte von der Auferstehung Jesu könne Hoffnung geben, sagte Elizabeth und wörtlich: "Wir wissen, dass uns das Coronavirus nicht bezwingen wird." Bereits am Palmsonntag hatte sich die Königin mit einer TV-Ansprache an ihre Landsleute gewandt. Dass sie sich nun nach kurzer Zeit erneut zu Wort meldet, wird als Zeichen dafür gewertet, dass sie die Krise als schwerwiegend empfindet. Zudem fehlt wegen der Covid-19-Erkrankung des Premierministers derzeit auch eine starke Führungspersönlichkeit an der Spitze der britischen Regierung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 22:00 Uhr