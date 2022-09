Queen Elizabeth ist im engsten Familienkreis beigesetzt worden

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach dem Staatsbegräbnis mit Stationen in London und Windsor ist Elizabeth II. an ihrer letzten Ruhestätte angekommen. Die Queen wurde im engsten Kreis ihrer Familie in der St.-Georges-Kapelle in Windsor beigesetzt - an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip. Damit ist jetzt die zehntägige, landesweite Trauerzeit zu Ende. Der ranghöchste Mitarbeiter der Queen, Lord Chamberlain, zerbrach seinen Stab und beendete symbolisch das "zweite Elisabethanische Zeitalter".

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 01:00 Uhr