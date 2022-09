Queen Elizabeth II. wurde im engsten Familienkreis beigesetzt

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach den offiziellen Feierlichkeiten zum Staatsbegräbnis vor der Weltöffentlichkeit ist Königin Elisabeth die Zweite im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Auf dem Gelände von Schloss Windsor wurde der Sarg am Abend in die königliche Gruft der Saint-Georges-Kapelle herabgelassen. Dort ist auch ihr Ehemann Prinz Philip begraben. Damit ist in Großbritannien die zehntägige Trauerzeit um die verstorbene Queen zu Ende gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 06:00 Uhr