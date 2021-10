Queen Elizabeth II. verbrachte Nacht im Krankenhaus

Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Königin Elizabeth die Zweite hat die Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus verbracht. Als Grund nannte der Buckingham-Palast medizinische Voruntersuchungen. Am Mittwoch hatte die 95-jährige aus gesundheitlichen Gründen einen Besuch in Nordirland absagen müssen. Ihr sei Ruhe verordnet worden, hieß es. Schon in der vergangenen Woche hatte es Gerüchte über den Gesundheitszustand der Queen gegeben, als sie sich bei zwei Terminen mit Gehstock zeigte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.10.2021 02:00 Uhr