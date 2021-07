Queen Elizabeth II. empfängt Kanzlerin Merkel

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Windsor: Queen Elizabeth II. hat Bundeskanzlerin Merkel zu einer Privataudienz empfangen. Die 95-jährige Monarchin hieß die Kanzlerin auf Schloss Windsor in der Nähe von London willkommen. Eine persönliche Audienz bei der Queen gilt in Corona-Zeiten als eine Seltenheit und damit als eine große Ehre für die scheidende Kanzlerin. Bislang hat die Monarchin ihre Empfänge während der Pandemie meist virtuell abgehalten. Die Reise der Kanzlerin, bei der sie auch mit Premier Johnson sprach, gilt als ihr Abschiedsbesuch in Großbritannien. Bei der Bundestagswahl Ende September tritt Merkel nicht mehr an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 21:00 Uhr