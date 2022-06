Queen Elisabeth II. feiert ihr 70. Thronjubiläum

Ungarn verlangt weitere Änderungen bei EU-Sanktionen

Brüssel: Ungarn verlangt weitere Änderungen an dem neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland und blockiert damit dessen Inkrafttreten. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen soll Europa nach dem Willen von Budapest auf die geplanten Strafmaßnahmen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill verzichten. Wie der Streit gelöst werden kann, ist unklar. Möglicherweise gibt es im Lauf des Tages bei einem EU-Ministertreffen in Luxemburg weitere Gespräche. - Erst in der Nacht zum Dienstag war nach wochenlangem Streit eine Einigung im Streit über das geplante Öl-Embargo erzielt worden. Ungarn setzte dabei durch, dass Lieferungen per Pipeline von dem Einfuhrstopp ausgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 06:00 Uhr