Queen Elisabeth II. feiert ihr 70. Thronjubiläum

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien feiert seine Königin. Elisabeth II. begeht ihr 70. Thronjubiläum. Die Feierlichkeiten beginnen heute und dauern bis Sonntag. Den Auftakt macht am Vormittag die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour". Sie ist eine mehr als 200 Jahre alte Tradition. Höhepunkt ist das Erscheinen der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. In einer Mitteilung des Königshauses dankte die Queen ihren Landsleuten für die bevorstehende Feier. Dabei entstünden viele schöne Erinnerungen, schrieb die 96-Jährige. (In Großbritannien lässt die Begeisterung für die Monarchie allmählich nach. Vor zehn Jahren sprachen sich noch fast drei Viertel der Menschen für die Monarchie aus, sind es heute nur noch 62 Prozent. )

