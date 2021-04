Queen-Ehemann Prinz Philip ist tot

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elisabeth, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Der Buckingham-Palast teilte am Mittag mit, Philipp sei am Morgen friedlich im Schloss von Windsor verschieden. Der Duke of Edinburgh hatte zuletzt mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mitte März verließ er nach einem wochenlangen Krankenhaus-Aufenthalt eine Londoner Klinik. Er war unter anderem am Herzen operiert worden. Mit Königin Elizabeth war er mehr als sieben Jahrzehnte verheiratet. Neben Thronfolger Prinz Charles sind Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward seine Kinder. Zuletzt wurde Prinz Philip kaum noch in der Öffentlichkeit gesehen. Der Ehemann von Elisabeth entstammt väterlicherseits dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und hatte damit auch deutsche Wurzeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 13:45 Uhr