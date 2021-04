Queen-Ehemann Prinz Philip ist tot

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast am Mittag mit. Der Duke of Edinburgh hatte zuletzt mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mitte März verließ er nach einem wochenlangen Krankenhaus-Aufenthalt eine Londoner Klinik. Er war unter anderem am Herzen operiert worden. Mit Königin Elizabeth war er mehr als sieben Jahrzehnte verheiratet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 13:15 Uhr