Quarantänepflicht für Einreisen nach Deutschland wird lockerer

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Quarantäne-Pflicht für Einreisen nach Deutschland wird deutlich gelockert. Laut Bundesinnenministerium gibt es bei Einreisen aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien nur noch dann eine Quarantäne-Empfehlung, wenn sie aus Gebieten mit erhöhten Infektionsraten einreisen. Richtwert sind dabei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage. Auch Bayern will die Quarantäne-Pflicht in Kürze aufheben. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte gegenüber dem BR, Bayern werde seine Verordnung zeitnah entsprechend ändern. Ein genaues Datum wollte er aber nicht nennen. Nordrhein-Westfalen hat die Quarantänepflicht bereits aufgehoben, das Saarland beendet sie am Montag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 23:00 Uhr