Quarantäne-Regeln für Einreise nach Deutschland werden gelockert

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Quarantäne-Regelungen für die Einreise nach Deutschland werden abgeschwächt. Wie die nordrhein-westfälische Landesregierung am Abend mitgeteilt hat, muss künftig nicht mehr in eine 14-tägige häusliche Quarantäne, wer aus der EU- und Schengen-Staaten sowie Großbritannien nach Deutschland einreist oder zurückkehrt. Darauf hätten sich Bund und Länder verständigt. Den Angaben zufolge wird die Regelung in den kommenden Tagen auch in anderen Bundesländern umgesetzt. In Nordrhein-Westfalen gilt sie bereits ab heute. Ministerpräsident Laschet sprach von einem Zeichen für gute Nachbarschaft und mehr Europa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 06:00 Uhr