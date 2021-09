Quarantäne-Regeln an Schulen stehen fest

Merkel räumt Versäumnisse bei der Digitalisierung ein

Berlin: Mit Blick auf die Digitalisierung in Deutschland sieht Bundeskanzlerin Merkel noch Luft nach oben. Bei einer Veranstaltung in der CDU-Parteizentrale in Berlin sagte Merkel wörtlich: "Es hat sich gezeigt, dass wir noch nicht auf dem Niveau sind, auf dem wir sein könnten." Gerade die Corona-Pandemie habe diese Versäumnisse offenbart - etwa beim Online-Schulunterricht oder beim Homeoffice. Unionskanzlerkandidat Laschet nannte als größte Herausforderung die digitale Modernisierung der Verwaltung - nicht zuletzt wegen des notwendigen Mentalitätswandels in den Behörden. Die Union macht sich in ihrem Wahlprogramm unter anderem für kostenloses Wlan in allen Bussen und Bahnen stark - sowie besseres digitales Lernen für Schüler.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 20:15 Uhr