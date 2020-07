Quarantäne-Pflicht für Deutsche bei Einreise nach England entfällt

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Deutsche müssen sich nach ihrer Einreise nach England künftig nicht mehr in Quarantäne begeben. Das gab der britische Verkehrsminister Shapps bekannt. Deutschland gilt nach seinen Worten nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Auch für Spanier, Franzosen und Italiener soll die Quarantäne entfallen. Die Lockerung der Auflagen tritt am 10. Juli in Kraft. Sie gilt nicht für die anderen Teile des Vereinigten Königreichs, also Wales, Schottland und Nordirland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 05:00 Uhr