Quarantäne-Pflicht für Deutsche bei Einreise nach England entfällt

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Deutsche müssen sich nach ihrer Einreise nach England künftig nicht mehr in Quarantäne begeben. Das gab der britische Verkehrsminister Shapps bekannt. Deutschland gilt nach seinen Worten nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Die Lockerung der Auflagen tritt am 10. Juli in Kraft. Sie gilt nicht für die anderen Teile des Vereinigten Königreichs, also Wales, Schottland und Nordirland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 03:00 Uhr