Putschisten im Niger kündigen Übergangsregierung an

Niamey: Die Militärjunta im Niger hat einen möglichen Übergang zu einer Demokratie angekündigt. Der selbsternannte Machthaber Tiani erklärte in einer Fernsehansprache, bis dahin werde eine vorübergehende Regierung im Amt sein, der Prozess solle maximal drei Jahre dauern. Außerdem soll seinen Angaben zufolge vorher ein 30-tägiger Prozess stattfinden, in dem gemeinsam mit den Bürgern die Grundlage für eine neue Verfassung erarbeitet wird. Vor einem militärischen Angriff, den die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas angedroht hat, warnte er mit den Worten, das werde kein Spaziergang sein. Er betonte, weder die Putschisten noch das nigrische Volk wollten einen Krieg und sie seien offen für einen Dialog. Gestern war eine Ecowas-Delegation in die nigrische Hauptstadt zu einem Vermittlungsversuch eingetroffen. Beteiligt an den Gesprächen war neben den Putschisten auch der abgesetzte Präsident Bazoum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 10:00 Uhr