Putin würdigt Merkel als leuchtende Persönlichkeit auf der internationalen Bühne

Das Wetter: In der Nacht aufklarend, morgen freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zunehmend klar. Bis zum frühen Morgen Abkühlung auf 14 bis 10 Grad. Morgen überwiegend freundlich, besonders in Alpennähe viel Sonne. Am Sonntag gewittrige, teils ergiebige Regenfälle. Am Montag Sonne, Wolken und Schauer. Höchstwerte morgen 23 bis 27, in den folgenden Tagen 18 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 17:00 Uhr